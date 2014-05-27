الحكير السعودية تعتزم طرح صكوك وتختار سامبا لترتيب العملية

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير للتجزئة السعودية في إشعار للبورصة اليوم الثلاثاء إنها تعتزم طرح أول إصدار صكوك لها بالريال.

وأضاف البيان أن الحكير التي تملك امتياز علامات تجارية مثل زارا وماركس اند سبنسر ستبدأ اليوم اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت وأنها فوضت وحدة الأنشطة المصرفية لمجموعة سامبا المالية لترتيب العملية.

ولم يذكر البيان قيمة الصكوك المزمعة ولا أجل الاستحقاق.