مصادر: العثيم السعودية تنوي إصدار صكوك بالعملة المحلية

دبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري السعودية التي تملك خمسة مراكز تسوق في المملكة تنوي إصدار أول صكوك لها بالعملة المحلية ربما هذا الشهر.

وقال المصدران اللذان اشترطا عدم كشف هويتيهما نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن الشركة فوضت دويتشه بنك ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي لترتيب إصدار السندات الإسلامية.

ورجح أحدهما أن تبلغ قيمة الإصدار بين 500 مليون ومليار ريال (133-267 مليون دولار).

والشركة جزء من العثيم القابضة وهي مجموعة عائلية تضم شركة أسواق عبد العثيم المدرجة في البورصة. ولم ترد الشركة على طلبات للحصول على تعليق.