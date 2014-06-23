بتروكيم السعودية تستكمل إصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار ريال لأجل خمس سنوات

الرياض 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) اليوم الاثنين إنها استكملت عملية إصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لأجل خمس سنوات.

وأضافت بتروكيم في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن العائد على الصكوك بلغ 170 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

وتولت كل من الرياض المالية ودويتشه للأوراق المالية إدارة الإصدار.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الهدف من الإصدار.

وارتفعت إصدارات الصكوك في السعودية إلى ما يعادل 15.2 مليار دولار عبر 20 صفقة العام الماضي مقارنة مع 11.4 مليار عبر 18 صفقة في 2012 وفقا لبيانات زاوية التابعة لتومسون رويترز.

ومنذ بداية العام حتى الآن جرى تنفيذ تسعة إصدارات صكوك بقيمة 8.5 مليار ريال.

وأصدر عدد من البنوك الإسلامية صكوكا من بينها البنك السعودي للاستثمار الذي استكمل في وقت سابق من الشهر إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) لدعم رأس المال. وحذا البنك السعودي الفرنسي حذوه بإصدار مماثل كما باع البنك الأهلي التجاري صكوكا بقيمة خمسة مليارات ريال في فبراير شباط.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)