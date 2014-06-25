فواز الحكير السعودية تستكمل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال

وأضافت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن الإصدار الذي يستحق بعد خمس سنوات تم عبر "طرح خاص لنخبة المستثمرين ذوي الخبرة في المملكة."