البنك الإسلامي للتنمية يطلق صندوقا للبنية التحتية برأسمال ملياري دولار

من برنارد فيزكاينو

27 يونيو حزيران (رويترز) - أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوقه الثاني للبنية التحتية بدعم من السعودية والبحرين وبروناي بهدف جمع ملياري دولار تعادل نحو ثلاثة امثال الصندوق الأول.

وكثف البنك الذي مقره جدة ويدعم التنمية الاقتصادية في الدول والمجتمعات المسلمة جهوده في مجال التنمية بعدما رفع رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله في العام 2012.

وقال البنك الذي يتمتع بالتصنيف الائتماني ِ‭AAA‬ في بيان مساء يوم الخميس إن الصندوق حصل على التزامات إجمالية بقيمة 750 مليون دولار من الدول الثلاث ويستهدف الإغلاق النهائي في مطلع العام القادم.

وكان البنك أطلق صندوقا قيمته 750 مليون دولار في 2001 استثمر في شركات منها إير آسيا الماليزية والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات.

وقال أحمد محمد علي رئيس البنك إن الصندوق الجديد سيمول تطوير مشروعات رئيسية في البنية التحتية في عدد من الدول.

وستتولى إدارة الصندوق الجديد شركة أسما كابيتال بارتنرز وهي شركة لإدارة الأصول مقرها البحرين مملوكة للبنك والدول الثلاث عبر صناديق للتقاعد ووزارت المالية.

وكان البنك وافق يوم الاثنين على تمويل قدره 447 مليون دولار لمشروعات للتنمية في دول أعضاء به منها 220 مليون دولار لتوسعة شبكة الكهرباء في بنجلادش و83.8 مليون دولار لمشروع للكهرباء في أوغندا.