المتقدمة السعودية تعتزم عقد لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار صكوك

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في السعودية اليوم الأربعاء إنها ستبدأ في عقد اجتماعات مع المستثمرين بدءا من يوم الأحد قبل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالريال.

وذكرت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن من المقرر تحديد سعر الصكوك وأجلها وحجم الإصدار وفقا لظروف السوق.

وأضافت أن حصيلة الإصدار الذي سيتولى ترتيبه اتش.اس.بي.سي العربية السعودية وذراع الخدمات المصرفية الاسثتمارية لبنك الرياض ستستخدم في أغراض عامة للشركة.

وإذا استكملت المتقدمة هذه الصفقة فسيكون ذلك أول إصدار للصكوك من شركة بتروكيماويات.

واعتمدت الشركة في الماضي على القروض المصرفية بما فيها البدائل الإسلامية للحصول على التمويل. وفي العام الماضي جمعت المتقدمة 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) من خلال تسهيل مرابحة مدته عامان من أجل مشروع إسكان.

لكن على غرار الكثير من الشركات في المملكة تحول المتقدمة أنظارها إلى أسواق رأس المال المدين للاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة في سوق المستثمرين السعوديين والتي خفضت تكلفة التمويل. وتشجع السلطات الشركات على إصدار الصكوك لتنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها على القروض المصرفية وتطوير سوق الدين المحلية.

وقالت المتقدمة في الرابع من سبتمبر أيلول إنها تخطط للاستثمار في مشروع بقيمة نحو مليار دولار لإنتاج البروبلين في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك مع اس.كيه جاس الكورية الجنوبية في النصف الأول من عام 2016.