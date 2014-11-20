الرياض 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة كيان السعودية في بيان اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقيتي تمويل إسلامي بقيمة إجمالية قدرها 2.625 مليار ريال (700 مليون دولار) مع مصرفي الأهلي التجاري وسامبا بهدف تمويل الإكمال المالي للشركة.

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقالت كيان إنها حصلت من البنك الأهلي التجاري على تمويل بقيمة 1.5 مليار ريال لأجل 15 عاما فيما حصلت من مجموعة سامبا المالية على 1.125 مليار ريال لأجل عشر سنوات.

وأضافت أن بإمكانها الاستفادة من التمويل - الذي تضمنه سابك - اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق.

وقال البيان "يهدف هذا التمويل لتحقيق الإكمال المالي مع الممولين الرئيسين لمشاريع الشركة وذلك بوضع مخصصات لرصيد حساب خدمة الدين وتمويل الزيادة المتوقعة في رأس المال العامل وتمويل المتبقي من مصانع الشركة قيد الانشاء."

وكانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الثاني 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمجمع الشركة الذي يضم 16 مصنعا إلى ستة ملايين طن من البتروكيماويات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)