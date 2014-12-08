طيبة القابضة السعودية تحصل على تمويل إسلامي بمبلغ 200 مليون ريال

الكويت 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة طيبة القابضة السعودية اليوم الإثنين إنها استكملت إجراءات الحصول على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة السعودية أن فترة التمويل ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة مبينة أن هدف القرض "تعزيز استثمارات طيبة القابضة."

وأضاف البيان أن الضمانات المقدمة مقابل القرض تتمثل في سند لأمر بمبلغ التمويل إضافة إلى رهن أوراق مالية مملوكة لشركة لطيبة القابضة