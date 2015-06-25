الخطوط السعودية تشتري 50 طائرة إيرباص عبر صفقة تمويل إسلامي

من برناردو فزكاينو

25 يونيو حزيران (رويترز) - ستشتري الخطوط الجوية السعودية 50 طائرة من إيرباص في أكبر صفقة بقطاع الطيران تتم عن طريق التمويل الإسلامي في ظل محاولة الشركة الأوروبية التفوق على منافستها بوينج في السوق الخليجية الرئيسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت إيرباص في معرض باريس للطيران عن الصفقة التي شملت شراء 30 طائرة من طراز ‭‭A320‬‬-نيو و20 طائرة من طراز ‭‭A330-300‬‬ الإقليمية بقيمة تقارب 8.2 مليار دولار حسب قائمة الأسعار.

وقالت إيرباص في بيان إن الشركة الدولية لتمويل الطائرات ومقرها دبي -وهي صندوق إسلامي لتأجير الطائرات يحظى بدعم إيرباص- ستشتري الطائرات وتؤجرها للخطوط الجوية السعودية.

والخطوط السعودية -الناقلة الوطنية- أول عميل لطائرات ‭‭A330-300‬‬ الإقليمية وهي نسخة معدلة لتسيير رحلات إقليمية قصيرة وطويلة المدى وتعتبر ضرورية للخطوط المحلية المزدحمة في الأسواق الآسيوية.

وطائرات ‭‭A330‬‬ الاقليمية متطابقة فعليا مع النموذج الرئيسي لكن لديها حزمة معدلة بصورة خاصة لصيانة المحرك وحد أقصى لوزن الإقلاع يسمح لإيرباص بتقديم المزيد من التخفيضات في محاولة لزيادة المبيعات.

وتقلص هذه الصفقة الصفقات الجوية السابقة التي اعتمدت على التمويل الإسلامي الشائع بصورة كبيرة بين شركات الطيران من اندونيسيا وحتى اثيوبيا.

وفي يونيو حزيران 2014 تم إطلاق الشركة الدولية لتمويل الطائرات - التي تمول بشكل حصري شراء طائرات إيرباص للعملاء في الشرق الأوسط - برأسمال مبدئي من شركة إيرباص والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة.