صافي ربح مصرف الانماء السعودي يقفز 18.5% في الربع‭/‬2 متجاوزا التوقعات

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح مصرف الإنماء السعودي 18.5 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 365 مليون ريال (97.3 مليون دولار) مدعوما بزيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم إن صافي ربح الربع الثاني يقارن مع 308 ملايين ريال في الربع المقابل من 2014.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 357.27 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 18.17 بالمئة إلى 709 ملايين ريال من 600 مليون قبل عام.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

ووفقا للبيان بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الثاني 845 مليون ريال بزيادة 38.3 بالمئة عن 611 مليونا قبل عام.

وخلال النصف الأول زاد إجمالي ربح العمليات 30.06 بالمئة إلى 1.16 مليار ريال من 1.01 مليار قبل عام.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)