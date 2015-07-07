نمو طفيف لأرباح بنك البلاد السعودي في الربع‭/‬2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني ارتفع 1.08 بالمئة إلى 206.5 مليون ريال (55.06 مليون دولار) مقابل 204.3 مليون قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي ربح البنك 0.7 بالمئة إلى 380.6 مليون ريال من 378 مليونا قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع الدخل من العمليات."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 9.53 بالمئة في الربع الثاني إلى 584.9 مليون ريال من 534 مليونا في الربع المقابل من 2014.

وخلال النصف الأول قفز إجمالي ربح العمليات 12.7 بالمئة إلى 1.14 مليار ريال من 1.01 مليار قبل عام.

كان الرئيس التنفيذي للبنك خالد الجاسر قال لرويترز خلال مقابلة في مايو أيار إنه يتوقع أن تواصل عمليات البنك نموها في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة وإنه يسعى لتحقيق نمو بنسبة 20 بالمئة هذا العام بدعم من التوسع في عمليات التمويل للأفراد والشركات.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع خمسة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.