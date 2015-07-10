ملخص-وكالة فيتش تؤكد تصنيف أبوظبي الائتماني AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
10 يوليو تموز (رويترز) -
* وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية:
* تؤكد التصنيف الائتماني لأبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
* تمنح سندات أبوظبي بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية من الفئة الأولى تصنيف AA.
* تمنح أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف التخلف عن السداد على الأجل الطويل
* تمنح أبوظبي تصنيف f1+ للتخلف عن السداد بالعملة الأجنبية على الأجل القصير
* ترى أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر تأثيرا مباشرا على ابوظبي وقدرتها على التعامل. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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