ملخص-وكالة فيتش تؤكد تصنيف أبوظبي الائتماني ‭AA‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

10 يوليو تموز (رويترز) -

* وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية:

* تؤكد التصنيف الائتماني لأبوظبي ‭‭AA‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

* تمنح سندات أبوظبي بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية من الفئة الأولى تصنيف ‭‭AA‬‬.

* تمنح أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف التخلف عن السداد على الأجل الطويل

* تمنح أبوظبي تصنيف ‭‭f1+‬‬ للتخلف عن السداد بالعملة الأجنبية على الأجل القصير