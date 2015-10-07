نمو أرباح مصرف الإنماء السعودي 13% في الربع/3

القاهرة 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف الإنماء السعودي اليوم الاربعاء نمو صافي ربحه 13.3 بالمئة في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم إن صافي أرباحه في الربع الثالث بلغت 375 مليون ريال (100 مليون دولار) مقارنة مع 331 مليونا في الربع المقابل من 2014.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 16.3 بالمئة إلى 1.084 مليار ريال من 932 مليونا قبل عام.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات."

وذكر البيان أن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الثالث بلغ 708 ملايين ريال مقارنة مع 687 مليونا قبل عام بزيادة 3.1 بالمئة.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

والصناديق الثلاثة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.