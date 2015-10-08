العربي الوطني السعودي يصدر صكوكا ثانوية بملياري ريال لأجل 10 سنوات

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك العرب الوطني السعودي اليوم الخميس إنه استكمل بنجاح إصدارا خاصا لصكوك ثانوية بقيمة ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لأجل عشر سنوات لدعم قاعدة رأس المال.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه سيكون له الأحقية في إعادة شراء الصكوك بعد مضي خمس سنوات وإن العائد المتوقع للإصدار 140 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

وقال البيان "الهدف من اصدار هذه الصكوك هو تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بالاضافة إلى التوسع في أعماله ونشاطاته المتوافقة مع الشريعة الاسلامية."

كان البنك قال في يوليو تموز إنه حصل على الموافقة التنظيمية لإصدار قيمته مليارا ريال سيباع للمستثمرين في طرح خاص.

ومن بين كل البنوك السعودية المدرجة في نهاية يونيو حزيران كانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالي للبنك العربي الوطني هي الأدنى. والنسبة مؤشر مهم على سلامة البنوك وتجمع بين رأس المال الأساسي والتكميلي.

لكن النسبة البالغة 14.83 بالمئة تظل مرتفعة بالمعايير العالمية نظرا للسياسة المتحفظة التي تنتهجها الهيئات التنظيمية السعودية.

والبنك العربي الوطني تأسس عام 1979 ومملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 10 مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.