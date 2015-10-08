نمو صافي ربح البنك السعودي الهولندي 6.7% في الربع/3

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 6.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر ايلول بلغ 492.98 مليون ريال (131.5 مليون دولار) مقابل 461.82 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا صافية تبلغ في المتوسط 511.8 مليون ريال في الربع الثالث.