صافي ربح بنك ساب السعودي يرتفع 7.6% في الربع/3

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) خامس أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 7.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.14 مليار ريال (304 ملايين دولار) مقابل 1.06 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.08 مليار ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرياح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات و الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات."