المؤشر الأردني ينخفض لأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2013

1225 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم على انخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013 وسط عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد متراجعا بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1993.72 نقطة كما بلغت قيمة التداول 6.9 مليون دينار مقارنة مع 4.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن التوترات السياسية وعدم وضوح الرؤية تؤثران سلبا على أداء البورصة.

وأضاف مصطفى "هناك شح في السيولة وبناء المراكز مفقود تقريبا."

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.42 بالمئة إلى 2.36 دينار وسهم البنك الإسلامي 0.62 بالمئة إلى 3.21 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.93 بالمئة إلى 5.3 دينار وسهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.08 دينار.

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1242 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تعاملات ضعيفة مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي.