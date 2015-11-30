بورصة مصر تهبط صباحا
0955 جمت - دفعت مبيعات العرب والأجانب على الأسهم القيادية بورصة مصر للنزول صباحا وسط شح في السيولة.
وهبط المؤشر الرئيسي 0.97 بالمئة ليصل عند 6414.95 نقطة والمؤشر الثانوي 0.77 بالمئة ليصل إلى 346.9 نقطة.
وبلغت قيم التداول 121.356 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى البيع واستحوذ المصريين على 85 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 27 بالمئة والأفراد على 64 بالمئة.
وخسرت أسهم التجاري الدولي 1.3 بالمئة وعامر جروب 2.3 بالمئة وطلعت مصطفى 1.8 بالمئة وجلوبال 3.1 بالمئة وبورتو 2.4 بالمئة.
وقال محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية "لا توجد سيطرة بيعية في السوق والدليل انخفاض أحجام التداول. أتوقع أن يرتد السوق لأعلى في أي وقت."
ونزلت أسهم القلعة 2.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.5 بالمئة وبايونيرز 2.2 بالمئة وبالم هيلز 0.9 بالمئة وهيرميس 1.3 بالمئة.
--------------------- يتبع