مؤشرات الكويت تغلق منخفضة

1000 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.07 في المئة ليصل إلى 5802.36 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.74 في المئة إلى 929.6 نقطة.

وقال المحلل المالي نايف العنزي لرويترز إن هذا الهبوط هو جزء من رد فعل السوق على المنظومة الاقتصادية التي تفتقد الرؤية الواضحة في الكويت مؤكدا أن الاقتصاد لم يتلق الدعم الكافي من الحكومة ولا القطاع الخاص منذ فترة طويلة.

وأكد العنزي أن التغييرات التي تمت أمس في الحقائب الاقتصادية لم يكن لها تأثير على البورصة لأنها لم تكن سوى "عملية تدوير" بين بعض الوزراء على عدد من الحقائب متوقعا ألا تحدث هذه الخطوة أي تغير يذكر على صعيد السياسة الاقتصادية في الدولة النفطية.

وهبطت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 4.3 في المئة وزين 1.4 في المئة وأجيليتي وفيفا 1.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي وكيبكو 1.7 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.2 في المئة وأريد 5.8 في المئة وميزان القابضة 9.4 في المئة.

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