المؤشر السعودي يغلق متراجعا

1331 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على تراجع تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية في غياب محفزات الصعود.

ويترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع ويحجمون عن المخاطرة في الوقت الراهن لحين اتضاح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق بعد إعلان الموازنة المتوقع أواخر ديسمبر كانون الأول.