أركابيتا والراجحي المالية تتخارجان من صندوق عقاري

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت أركابيتا البحرينية لإدارة الاستثمار والراجحي المالية السعودية في بيان مشترك اليوم الاثنين إنهما باعتا أصولا عقارية كانتا تملكانهما ملكية مشتركة مقابل 1.35 مليار ريال سعودي (359.81 مليون دولار).

وأضافا في البيان أن صندوق آرك للدخل العقاري البالغة مدته خمس سنوات كان قد استحوذ على سبعة أصول في الإمداد والتموين والتخزين والتجزئة بالسعودية والإمارات العربية المتحدة.

كان الصندوق عين مستشارا خارجيا لتقديم المشورة بعملية البيع في أبريل نيسان. ولم يذكرا الطرف المشتري للأصول.

والراجحي المالية هي ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمصرف الراجحي السعودي.