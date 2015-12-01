Sun 25 Dec 2016 | 2:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

سهم جلوبال يقفز 10% ويصعد ببورصة مصر

Tue Dec 1, 2015 9:28am GMT
 
[-] نص [+]

0915 جمت - - دفعت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية على اسهم جلوبال تليكوم والتجاري الدولي بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.77 بالمئة ليصل عند 6405.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.69 بالمئة ليصل إلى 346.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 96.307 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 83 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 15.3 بالمئة والمؤسسات على 62.25 بالمئة.

وقفز سهم جلوبال تليكوم عشرة بالمئة وسط اختفاء عروض البيع من على السهم.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.5 بالمئة والقلعة 1.9 بالمئة وهيرميس 0.6 بالمئة وبالم هيلز 0.5 بالمئة وطلعت مصطفى 0.7 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم بورتو 2.6 بالمئة وبايونيرز 1.1 بالمئة وحديد عز 1.4 بالمئة وسوديك 1.7 بالمئة.

--------------------   يتبع
 