سهم جلوبال يقفز 10% ويصعد ببورصة مصر
0915 جمت - - دفعت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية على اسهم جلوبال تليكوم والتجاري الدولي بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي 0.77 بالمئة ليصل عند 6405.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.69 بالمئة ليصل إلى 346.9 نقطة.
وبلغت قيم التداول 96.307 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء واستحوذ المصريون على 83 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 15.3 بالمئة والمؤسسات على 62.25 بالمئة.
وقفز سهم جلوبال تليكوم عشرة بالمئة وسط اختفاء عروض البيع من على السهم.
وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.5 بالمئة والقلعة 1.9 بالمئة وهيرميس 0.6 بالمئة وبالم هيلز 0.5 بالمئة وطلعت مصطفى 0.7 بالمئة.
وشارك في الصعود أسهم بورتو 2.6 بالمئة وبايونيرز 1.1 بالمئة وحديد عز 1.4 بالمئة وسوديك 1.7 بالمئة.
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