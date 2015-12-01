مشتريات المؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دعمت المشتريات القوية من قبل مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر خلال معاملات اليوم الثلاثاء ولكن وسط سيولة محدودة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة ليغلق عند 6424.9 نقطة والمؤشر الثانوي 1.6 بالمئة ليغلق عند 350.11 نقطة.

وبلغت قيم التداول 310.166 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع واستحوذ المصريون على 88.65 بالمئة من التداولات والأجانب على 9.45 بالمئة والمؤسسات على 76.5 بالمئة.

وقفز سهم جلوبال تليكوم عشرة بالمئة وسط اختفاء عروض البيع من على السهم.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.2 بالمئة والقلعة 4.5 بالمئة وهيرميس 0.5 بالمئة وبالم هيلز 1.9 بالمئة وطلعت مصطفى 5.95 بالمئة.

وشارك في الصعود أسهم بايونيرز 3.7 بالمئة وحديد عز 2.98 بالمئة وسوديك 2.4 بالمئة.