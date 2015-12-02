صعود قوي لبورصة مصر بعد سداد المركزي جميع مستحقات المستثمرين الأجانب

1235 جمت - ‬‬دفعت المشتريات القوية لمؤسسات المال المحلية بورصة مصر للصعود خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة وفيرة بعد أن سدد البنك المركزي أمس الثلاثاء جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي 3.5 بالمئة ليغلق عند 6649.7 نقطة والمؤشر الثانوي 2.9 بالمئة ليغلق عند 360.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 848.158 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع بقوة. واستحوذ المصريون على 71 بالمئة من المعاملات والأجانب على 23.6 بالمئة والمؤسسات على 53.75 بالمئة.

وقال المركزي في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أمس إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 5.6 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.45 بالمئة وعامر جروب 7 بالمئة وجلوبال 10 بالمئة رغم نفي الشركة اليوم في بيان للبورصة وجود أي أحداث جوهرية.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "ارتفاع اليوم بداية مبشرة وقد يدفع المؤشر الرئيسي لتغيير اتجاه من هابط إلى صاعد على المدى القريب والمتوسط. نستهدف غدا مستوى 6900 نقطة."