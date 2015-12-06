المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0856 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد بدعم من مكاسب الأسهم القيادية رغم هبوط أسعار النفط بعد إبقاء أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها يوم الجمعة الماضي.

وصعد المؤشر 0.16 بالمئة إلى 7279 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم البحري بمكاسب 6.2 بالمئة تلاه سهم سافكو الذي قفز 3.2 بالمئة بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ثلاثة ريالات أرباحا نقدية عن النصف الثاني من العام.

وارتفعت اسهم معادن والطيار والسعودية للأبحاث والتسويق والمملكة والحكير بنسب تراوحت بين 2.3 بالمئة و9.8 بالمئة على الترتيب.

في المقابل انخفضت أسهم الراجحي والأهلي التجاري 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة ومكة للتعمير 2.2 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة وساب 1.5 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة.