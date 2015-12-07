بورصة الكويت تغلق منخفضة

0859 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بعد نزول النفط في أعقاب إبقاء أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير.

وهبطت أسعار النفط الخام في أول جلسة بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للانتاج لخفض تخمة المعروض النفطي المتزايدة في الأسواق التي أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014. يتبع