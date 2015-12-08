أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة

1335 جمت - ختمت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض كبير وسط تراجع الأسهم القيادية في غياب المحفزات ونزول النفط.

ونزل المؤشر السعودي 2.45 بالمئة إلى 6991.44 نقطة في تداولات قيمتها 5.9 مليار ريال.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 161 سهما وارتفعت ثلاثة أسهم فقط واستقر سهمان دون تغيير.

وقاد الانخفاضات سهما الراجحي وجبل عمر بخسائر 2.4 بالمئة و3.1 بالمئة على الترتيب.

ونزلت أسهم سامبا والسعودي الفرنسي وسابك والأهلي التجاري والحكير وساب والعربي الوطني والمملكة ومعادن بين 1.4 و9.6 بالمئة.

كان سهم البحري الوحيد المرتفع من الأسهم القيادية بمكاسب 0.85 بالمئة.

وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 2.5 بالمئة إلى 6608.01 نقطة مع تراجع 23 سهما من 30 سهما عليه وصعود ثلاثة أسهم.

وقاد النزول سهم القلعة وخسر 4.12 بالمئة بعد إعلانها اليوم عن ارتفاع خسائرها 111 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام.