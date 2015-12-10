المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0818 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس بدعم من مكاسب الأسهم القيادية واستقرار أسعار النفط.
واستقرت أسعار النفط اليوم دون تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدار عشرة أسابيع متتالية غير أن تخمة المعروض عالميا ما زالت تهيمن على السوق الأوسع نطاقا.
وصعد المؤشر 0.03 بالمئة إلى 7003 نقطة.
وسجل سهما سابك والإنماء أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 0.9 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم إعمار المدينة الاقتصادية والاتصالات السعودية وسبكيم والراجحي ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 0.3 و3.2 بالمئة.
وقفز سهم المملكة 2.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن صفقة لتبادل الأسهم مع أكور الفرنسية تصبح بموجبها شريكا استراتيجيا في المجموعة التي تدير عددا من أكبر سلاسل الفنادق في العالم.
في المقابل انخفضت أسهم صافولا 1.4 بالمئة والعربي الوطني 0.9 بالمئة ومعادن 0.5 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة.
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