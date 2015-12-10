المؤشر السعودي يرتفع صباحا

واستقرت أسعار النفط اليوم دون تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدار عشرة أسابيع متتالية غير أن تخمة المعروض عالميا ما زالت تهيمن على السوق الأوسع نطاقا.