بورصة الكويت تغلق منخفضة

0955 جمت - أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الخميس على انخفاض واضح في ظل هبوط أسعار النفط.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.76 في المئة ليغلق على 5686.15 نقطة بينما تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.98 في المئة ليصل إلى 914.8 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل الاقتصادي لرويترز إن التوتر السياسي والأمني الذي تعيشه المنطقة يؤثر سلبا على معنويات المتداولين وهو ما يجعل مؤشرات الكويت تهبط.

وقال الشايع إن سوق الأسهم القيادية اصبحت ترتفع وتنخفض طبقا لرغبات المضاربين "وكما ترتفع بدون سبب تنخفض أيضا بدون سبب" وكثير من المضاربين يرغبون حاليا في الحصول على السيولة.

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.5 في المئة وأمريكانا 3.7 في المئة وفيفا 1.8 في المئة ومجموعة الصناعات 3.03 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك وربة واحدا في المئة وأريد 1.9 في المئة والأهلية للتأمين 6.3 في المئة.