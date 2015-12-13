النفط يهبط بالمؤشر السعودي لأدنى مستوى في 3 سنوات

0850 جمت - هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد لأدنى مستوى في ثلاث سنوات متأثرا بنزول أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل.

كان برنت تكبد يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من عام وسجل 37.93 دولار للبرميل بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخمة المعروض العالمي ستقود لهبوط أكبر للأسعار العام المقبل.

وهبط المؤشر السعودي 3.4 بالمئة إلى 6715 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2012.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 141 سهما وارتفعت أربعة أسهم جميعها لشركات صغيرة ومتوسطة واستقر سهم واحد دون تغيير.

وقاد النزول سابك والراجحي بخسائر 3.7 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

ونزلت اسهم جبل عمر وسامبا وصافولا وساب والعربي الوطني والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي والمراعي والحكير بين 1.9 و7.6 بالمئة.

وكان من أبرز الأسهم المرتفعة إعمار المدينة الاقتصادية وحقق مكاسب بلغت ستة بالمئة.

وفي غياب المحفزات يكون النفط هو المحرك الرئيسي للسوق السعودية التي انخفضت 19.5 بالمئة منذ بداية وحتى الإغلاق السابق.