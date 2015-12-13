بورصة الكويت تغلق على تفاوت وسط هبوط شبه جماعي لأسواق الخليج بسبب النفط

1015 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الأحد حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.93 في المئة ليغلق عند 5633.3 نقطة وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.16 في المئة ليغلق عند 916.25 نقطة.

وهبطت أسهم زين 1.4 بالمئة وبنك وربة 2.9 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.15 بالمئة وأمريكانا 3.8 بالمئة.

وكسبت أسهم فيفا 1.85 بالمئة بعد أن قالت هيئة أسواق المال الكويتية أعلى سلطة رقابية واشرافية على سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الأحد إنها وافقت على نشر مستند عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة الاتصالات السعودية على جميع أسهم شركة الاتصالات الكويتية (فيفا).

وتراجعت معظم الأسواق الخليجية خلال معاملات اليوم على وقع هبوط أسعار النفط حيث انخفضت مؤشرات بورصات الامارات 2.1 بالمئة وقطر 3.7 بالمئة والمؤشر السعودي 3.3 بالمئة بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش.

كان برنت تكبد يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من عام وسجل 37.93 دولار للبرميل بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخمة المعروض العالمي ستقود لهبوط أكبر للأسعار العام المقبل.

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0850 جمت - هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد لأدنى مستوى في ثلاث سنوات متأثرا بنزول أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل.