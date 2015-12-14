بنك ترست في سورينام ينوى التحول إلى المعاملات الإسلامية

14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - يعتزم بنك ترست في سورينام تحويل جميع أنشطته ليصبح مصرفا إسلاميا خالصا بعد أن وقع اتفاقا مع ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية لتقديم المشورة في هذه العملية.

وسيصبح بنك ترست أول بنك إسلامي بالكامل في أمريكا الجنوبية وهو أحدث بنك يتعامل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتطوير أنشطة التمويل الإسلامي.

وقال المدير التنفيذي للبنك مورين بادجويري في بيان إن البنك الذي اتخذ قرار التحول للأنشطة الإسلامية في يونيو حزيران يتبع استراتيجية تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإن مبادئ التمويل الإسلامي ستدعم هذا الهدف.

وسورينام هي الدولة الوحيدة في النصف الغربي من الكرة الأرضية العضو في البنك الإسلامي للتنمية الذي انضمت إليه في عام 1997. وحصلت سورينام على تمويلات من البنك بقيمة إجمالية 149 مليون دولار من أجل 18 مشروعا.