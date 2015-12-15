المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى في 15 أسبوعا

1330 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 أسبوعا بفعل عمليات شراء محدودة في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.33 بالمئة إلى 2087.06 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.7 مليون دينار مقارنة مع 10.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن توفر بعض السيولة لدى بعض المستثمرين مع نهاية العام حثهم على بناء مراكز في أسهم قيادية.

وأضاف مصطفى "رغم التحسن لا تزال البورصة ضعيفة وبحاجة لضخ سيولة أكبر."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 2.78 بالمئة إلى 2.95 دينار وسهم مصفاة البترول 1.13 بالمئة إلى 4.44 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.92 بالمئة إلى 5.47 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 1.14 بالمئة إلى 6.07 دينار.

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1235 جمت - عوضت بورصة مصر خسائرها الصباحية اليوم الثلاثاء بفضل مشتريات المصريين والعرب لتغلق على ارتفاع وسط تحسن نسبي في السيولة.