مكاسب البنوك تدعم صعودا قويا للمؤشر السعودي

1252 جمت - ختم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع قوي بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك مع شراء المتعاملين لأسهمها بعد وصولها لمستويات جذابة خلال الجلسات السابقة التي هبطت فيها السوق لأدنى مستوى في ثلاث سنوات.