المؤشر الأردني ينخفض بفعل جني أرباح

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء عقب 11 ارتفاعا متتاليا بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية بهدف جني أرباح.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.24 بالمئة إلى 2082.05 نقطة كما بلغت قيمة التداول 6.3 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي خالد مسالمة إن بورصة عمان شهدت اليوم حركة تداول كانت متوقعة بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف مسالمة أن "بعض المضاربات بهدف الربح السريع كانت مسيطرة."

وانخفض سهم البنك العربي 0.65 بالمئة إلى 6.03 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.8 بالمئة إلى 2.47 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.91 بالمئة إلى 5.42 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 3.72 بالمئة إلى 3.06 دينار.

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