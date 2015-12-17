أسهم البنوك تدعم صعودا قويا للمؤشر السعودي بعد رفع الفائدة

0850 جمت - سجلت أسهم البنوك السعودية ارتفاعات قوية في مستهل تعاملات الخميس لتدعم صعودا كبيرا لمؤشر السوق وسط عمليات شراء نشطة بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائد للمرة الأولى منذ 2006 وما أعقبه من قرار المركزي السعودي برفع سعر الريبو العكسي.

وقفز المؤشر السعودي 2.2 بالمئة إلى 7016.4 نقطة مدعوما في الأسهم بمكاسب مؤشر البنوك الذي قفز 4.4 بالمئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان أكبر اقتصاد في العالم قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة.

والريبو العكسي هو المعدل الذي تودع به البنوك التجارية لدى البنك المركزي ورفع هذا المعدل من شأنه أن يحد من مغريات تحويل البنوك للاموال إلى الخارج بحثا عن عوائد أعلى.

وتربط السعودية عملتها المحلية بالدولار. ومن شأن قرار زيادة معدلات الفائدة أن ينعكس إيجابا على البنوك التي ستتقاضى رسوما أعلى على عمليات التمويل التي تقوم بها.

وقفزت أسهم 12 بنكا مدرجا في السوق بصدارة الراجحي الذي ارتفع 6.4 بالمئة.

كما زادت أسهم الأهلي التجاري وساب وبنك الرياض وسامبا والعربي الوطني والإنماء وبنك البلاد والسعودي الفرنسي وبنك الجزيرة والسعودي للاستثمار والسعودي الهولندي بنسب تراوحت بين 1.9 و6.9 بالمئة.