المؤشر السعودي ينخفض صباحا والأنظار على الميزانية
0835 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد تحت وطأة استمرار هبوط أسعار النفط وترقب المتعاملين الإعلان عن ميزانية 2016.
ونزل المؤشر 1.7 بالمئة إلى 6924.3 نقطة.
واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 36.88 دولار للبرميل يوم الجمعة بعدما بلغ أدنى مستوياته أثناء الجلسة عند 36.41 دولار بارتفاع 21 سنتا فقط من أقل مستوى له في 2004. وانخفضت البورصات العالمية مع مخاوف بشأن النمو الاقتصادي حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعا أكثر من اثنين بالمئة.
ويترقب المتعاملون الإعلان عن موازنة 2016 والمتوقع على نطاق واسع أن يكون غدا الاثنين لمعرفة توجهات الإنفاق الحكومي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.
وقاد تراجعات السوق صباحا سهما الراجحي وسابك الثقيلان بخسائر 2.8 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم الأهلي التجاري وسامبا وصافولا وساب وبنك الرياض وجبل عمر بنسب تراوحت بين 1.4 و3.8 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم إعمار المدينة الاقتصادية والسعودية للأبحاث والتسويق 2.6 بالمئة لكل منهما والسعودي الهولندي 0.4 بالمئة وهرفي 0.8 بالمئة.
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