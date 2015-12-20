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مشتريات المؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر

Sun Dec 20, 2015 12:35pm GMT
 
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1233 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بورصة مصر للارتفاع اليوم الأحد لكن وسط شح في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.57 بالمئة ليغلق عند 6707.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.62 بالمئة إلى 366.35 نقطة.

وبلغت قيم التداول 315.429 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 95.4 بالمئة من التداولات والمؤسسات على 66.4 بالمئة.

وزادت أسهم التجاري الدولي 1.9 بالمئة بعد أن تقدمت شركة أوراسكوم للاتصالات بعرض رسمي يوم الخميس الماضي لشراء سي.آي كابيتال التابعة للبنك التجاري في صفقة قد تصل قيمتها إلى مليار جنيه.

وارتفعت أسهم العربية للأقطان 2.5 بالمئة وإعمار مصر 0.4 بالمئة والعربية للاستثمارات 1.2 بالمئة.

ونزلت أسهم جلوبال تليكوم 1.4 بالمئة والقلعة 2.55 بالمئة وطلعت مصطفى 2.5 بالمئة وهيرميس 1.9 بالمئة وبايونيرز 2.1 بالمئة.

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