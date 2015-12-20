البورصة الأردنية ترتفع بقيادة سهم الاتصالات الأردنية

1335 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم على ارتفاع هو الثاني على التوالي بفعل عمليات شراء في أسهم ريادية بقيادة سهم الاتصالات الأردنية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأحد مرتفعا بنسبة 0.36 بالمئة إلى 2090.54 نقطة كما زادت قيمة التداول إلى سبعة ملايين دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف محلل مالي إن بعض الإقبال على أسهم قيادية حسن من التداول في بورصة عمان رغم استمرار العوامل الأخرى من شح السيولة وغياب الشراء الأجنبي والمؤسسي.

وأضاف الخاروف "نأمل ببداية عام جيدة للبورصة بعد الذي عانته هذا العام من تراجع ملحوظ."

وارتفع سهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 6.05 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.09 بالمئة ليغلق على 5.56 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 5.46 بالمئة إلى 3.28 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 0.68 بالمئة لينهي اليوم عند 4.35 دينار.

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