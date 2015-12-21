المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف وأسهم مصر ترتفع

1307 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف ليعوض بعضا من خسائره الحادة التي مني بها أمس الأحد وتجاوزت 1.6 بالمئة في حين أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع بدعم رئيسي من مكاسب سهم البنك التجاري الدولي.