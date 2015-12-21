مصرف الإنماء السعودي يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن 2015

الرياض 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرف الإنماء السعودي في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 745 مليون ريال (198.7 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2015 بواقع 0.5 ريال للسهم.

وأضاف البنك أن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر في مارس آذار 2016.

وتماثل هذه التوزيعات أرباحا نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم وزعها البنك عن 2014 والتي كانت أول مرة يوزع فيها أرباحا منذ إدراجه في 2008.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق تابعة للحكومة حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال.

والصناديق الثلاثة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.