البورصة الأردنية تنخفض بفعل جني أرباح

1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بعد وصول المؤشر لأعلى مستوى له منذ 15 أسبوعا بفعل عمليات جني أرباح في معظم الأسهم.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.18 بالمئة إلى 2086.83 نقطة في حين ارتفعت قيمة التداول إلى 10 ملايين دينار مقارنة مع سبعة ملايين في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن حركة تداول طبيعية شهدتها بورصة عمان اليوم ورغم الشراء في سهمي الاتصالات والبنك العربي إلا أن المضاربات من أجل الربح خفضت المؤشر.

وأضاف "الوضع الآن في السوق يعتبر جيدا مقارنة به قبل شهر."

وارتفع سهم البنك العربي 1.65 بالمئة إلى 6.15 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.52 بالمئة إلى 3.33 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 0.45 بالمئة إلى 4.33 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.79 بالمئة إلى 5.46 دينار.

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1307 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف ليعوض بعضا من خسائره الحادة التي مني بها أمس الأحد وتجاوزت 1.6 بالمئة في حين أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع بدعم رئيسي من مكاسب سهم البنك التجاري الدولي.