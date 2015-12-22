تراجع بورصتي الإمارات وارتفاع قطر

0809 جمت - تراجعت أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسط بيع في الأسهم القيادية في حين ارتفعت قطر بفعل شراء المتعاملين في البنوك والقطاع العقاري.

ونزل مؤشر دبي 0.4 بالمئة مع تنفيذ أوامر بيع كبيرة في إعمار العقارية وإعمار مولز. وهبط سهم إعمار العقارية - أكبر سهم من حيث القيمة السوقية - 1.4 بالمئة لكنه مازال مرتفعا 18.6 بالمئة عن أدنى مستوى لشهر ديسمبر كانون الأول.

في المقابل قفز سهم أرابتك - وكان الأنشط تداولا - 4.7 بالمئة وهو مرتفع 18.3 بالمئة عن أقل سعر هذا الشهر.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة في حجم تداول أضعف من اليومين السابقين. وتساوت كفتا الرابحين والخاسرين لكن أسهم بنك أبوظبي الوطني واتصالات ذات الثقل هبطت بالمؤشر بانخفاضها 1.7 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي لشهر نوفمبر تشرين الثاني الصادرة يوم الاثنين نموا ضعيفا للمعروض النقدي وأبطأ معدل نمو سنوي للإقراض المصرفي منذ مارس آذار 2014.

وفي قطر ارتفع مؤشر الدوحة 0.3 بالمئة بعد أن عززت أوامر شراء كبيرة حجم التداولات عند الفتح. وفاقت الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة بواقع 12 إلى سبعة في مكاسب تصدرتها البنوك وأسهم الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري. وقفز سهم البنك التجاري 3.2 بالمئة وبروة العقارية 1.6 بالمئة.