تباين بورصة الكويت عند الإغلاق

22 ديسمبر كانون الأول - تباين أداء سوق الكويت للأوراق المالية عند الإغلاق وسط تراجع أغلبية الأسهم القيادية في السوق.

وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8 بالمئة ليغلق عند 900.16 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.2 بالمئة ليغلق عند 5624.7 نقطة.

واستقر سهم شركة فيفا للاتصالات المتنقلة عند 1000 فلس دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين بعد أن اعتبر مجلس إدارة الشركة اليوم أن العرض المقدم من الاتصالات السعودية غير عادل.

وهبطت أسهم زين 2.8 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.14 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة.

وشارك في التراجع أسهم بنك وربة 1.02 بالمئة وأمريكانا 1.01 بالمئة وبنك الخليج 1.9 بالمئة بينما استقرت أسهم اجيليتي ومشاريع.

------------------

0910 جمت - ارتفعت بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط مشتريات من الأفراد المصريين على الأسهم القيادية وسط تحسن نسبي في السيولة بالسوق.