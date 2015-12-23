الأهلي التجاري السعودي يصدر صكوكا بقيمة 2.7 مليار ريال

الرياض 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول إنه انتهى بنجاح من إصدار صكوك بقيمة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) عبر طرح خاص للمستثمرين داخل المملكة.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين لكن يحق له استردادها في تاريخ محدد لم يذكره في البيان.

ويهدف البنك من الإصدار إلى "تعزيز قاعدة رأس المال والمحافظة على استدامة النمو والمستويات الايجابية لكفاية رأس المال."

وأضاف البيان أن الصكوك "سوف تحسن فترات استحقاق مطلوبات البنك الأهلي التجاري وتزيد من تعدد مصادر التمويل."