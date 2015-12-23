الأسهم السعودية تبدد مكاسبها السابقة وسط عمليات جني للأرباح

من أندرو تورشيا

دبي 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - هبطت البورصة السعودية اليوم الأربعاء مع قيام المستثمرين الأفراد أصحاب التعاملات قصيرة الأمد بجني الأرباح بينما تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية - الذي صعد 1.7 في المئة أمس الثلاثاء - في أوائل التعاملات لكنه تراجع في أواخر الجلسة ليغلق منخفضا 1.6 في المئة. وهبط سهم مصرف الإنماء 3.7 في المئة.

وتركز جزء كبير من النشاط على أسهم المضاربة من الفئة الثانية أو الثالثة. وارتفع سهم تهامة للإعلان إثنين في المئة بعدما قالت الشركة إنها باعت قطعة أرض في جدة مقابل 33 مليون ريال (8.8 مليون دولار) بينما تراجع سهم السعودية للأسماك 5.9 في المئة.

ولم يقدم خطاب سنوي للملك سلمان توضيحات جديدة بشأن اتجاهات السياسة الاقتصادية للمملكة. وقال الملك بشكل عام إن الرياض تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في إطار سعيها لخفض اعتمادها على إيرادات النفط.

وستأتي بعض التفاصيل في إعلان الحكومة لميزانية 2016 المتوقع يوم الاثنين حيث من المرجح أن تتضمن خفضا في الإنفاق لتقليص العجز الضخم.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة بعدما صعد 1.5 في المئة أمس. وتركز النشاط على أسهم المضاربة المتقلبة التي يفضلها المستثمرون الأفراد المحليون مثل سهم أرابتك القابضة للبناء الذي ارتفع 2.5 في المئة وسهم بيت التمويل الخليجي الذي قفز 8.6 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة محققا مكاسب لست جلسات متتالية مدعوما بأسهم البنوك مع صعود سهم بنك الخليج الأول 3.7 في المئة.