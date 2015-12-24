أسهم السعودية ومصر تنهي الأسبوع على ارتفاع

1425 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأسبوع على ارتفاع وسط صعود معظم الأسهم القيادية في السوقين بدعم من تعافي أسعار النفط والأسهم العالمية لكن وسط تداولات ضعيفة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.11 بالمئة إلى 6941.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.6 مليار ريال.

وقاد الارتفاعات أسهم البنوك بصدارة الراجحي القيادي الذي قفز 0.9 بالمئة تلاه سهما سامبا بمكاسب 2.04 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.7 بالمئة.

كما زادت أسهم جبل عمر والاتصالات السعودية وساب والأهلي التجاري بنسب تراوحت بين 0.5 و1.8 بالمئة.

وقفز سهم المملكة 6.25 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها قادت مع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على حصة 5.3 بالمئة في شركة ليفت الامريكية لخدمات المواصلات مقابل 247.7 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن إجمالي حصة المملكة القابضة من الاستثمار في ليفت بلغ 2.3 بالمئة وبقيمة 104.9 مليون دولار دفعتها الشركة من السيولة النقدية المتاحة لديها.

في المقابل انخفضت أسهم سابك 1.2 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة والحكير 0.7 بالمئة وينساب 0.2 بالمئة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.64 بالمئة ليغلق عند 6812.6 نقطة وسط تداولات ضعيفة مع غياب المتعاملين بسبب عطلات الأعياد.