المؤشر السعودي يرتفع صباحا وأسهم مصر تتراجع

0832 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بصعود عدد من الأسهم القيادية مع ترقب المتعاملين الإعلان عن موازنة المملكة لعام 2016 غدا فيما سجلت البورصة المصرية تراجعات محدودة وسط تداولات هزيلة في ظل غياب المتعاملين خلال موسم الأعياد والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وصعد المؤشر السعودي 0.15 بالمئة إلى 6948 نقطة مدعوما بشكل رئيسي من أسهم البنوك التي ارتفع مؤشرها 0.43 بالمئة.

وقاد الصعود سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 0.9 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

وارتفع سهم جرير 0.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها افتتحت فرعا جديدا في مدينة جدة ليصل عدد فروعها داخل المملكة إلى 34 معرضا وإجمالي فروعها داخل وخارج المملكة إلى 40 معرضا.

كما زادت أسهم موبايلي ومكة للتعمير وسابك والطيار والأبحاث والتسويق بنسب تراوحت بين 0.3 و3.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم البحري 3.8 بالمئة والمتقدمة 2.7 بالمئة وينساب 2.1 بالمئة وجبل عمر والعربي الوطني 0.4 بالمئة ومعادن وسافكو 0.6 بالمئة وكيان 0.7 بالمئة.

وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.16 بالمئة إلى 6802.5 نقطة وسط تداولات هزيلة مع تنامي مخاوف المتعاملين بشأن النمو الاقتصادي للبلاد.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماعها اليوم الخميس فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.