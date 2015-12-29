Sun 25 Dec 2016 | 2:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر الكويتي يغلق منخفضا

Tue Dec 29, 2015 10:34am GMT
 
[-] نص [+]

1005 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم على انخفاض حيث هبط ‭‭المؤشر الرئيسي منخفضا 0.79 في المئة إلى 5583.8 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.24 في المئة إلى 895.6 نقطة‬‬.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الاتجاه العام في البورصة هو التذبذب وعدم الاستقرار وهناك مخاوف كبيرة من تردي الأوضاع المؤثرة على السوق سواء سياسيا أو اقتصاديا.

وأضاف أن هناك ابتعادا للمتداولين "الكبار" حتى عن حماية الأصول كما أن هناك اتجاها نحو الذهاب إلى الأسهم القيادية.

وأشار الدليمي إلى وجود مخاوف من تأثير هذه الأوضاع على المواطن في ظل حديث مستمر عن تقليص الدعم.

وارتفع سهم زين 1.45 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6 في المئة وبنك بوبيان 1.15 في المئة.

وأغلقت أسهم كيبكو منخفضة 1.7 في المئة والمباني 1.08 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.8 في المئة.

--------------------

  يتبع
 