المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الثالثة منذ إعلان الموازنة وأسهم مصر ترتفع

0825 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة منذ إعلان موازنة المملكة لعام 2016 ورفع أسعار الطاقة المحلية لكن الخسائر انحسرت اليوم في إشارة إلى أن السوق استوعبت أثر هذه الأخبار.